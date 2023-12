Baroni: “Caduta che fa male, ma ci rialzeremo”

Il tecnico del Verona: "Non siamo riusciti a sfruttare l'occasione che avevamo, abbiamo anche lacune strutturali"

Redazione Hellas1903

Marco Baroni risponde alle domande sulla sconfitta del Verona in casa con la Salernitana.

"La Salernitana ha fatto una grande partita, noi abbiamo faticato nel palleggio, in mezzo ho provato qualche soluzione alternativa, poi oltre a Duda avevamo altre assenze come quella di Serdar che non stava bene. Siamo mancati nella produzione, poi dopo il gol la squadra si è buttata avanti creando due occasioni importanti. Dobbiamo rialzare subito la testa e metterci a lavorare.

C'erano tutti i presupposti, arrivavamo da una vittoria, avevano riaperto la curva, anche io avevo delle buone sensazioni, sono partite che dal punto di vista mentale ci possono insegnare qualcosa.

Alcune lacune strutturali le abbiamo, era una buona occasione e non siamo riusciti a sfruttarla, che fosse una partita difficile questo era certo, però mi dispiace perché abbiamo commesso un errore evitabile sul goal che ha aumentato la tensione, poi sono gare in cui occorre l'episodio e oggi non lo abbiamo avuto. Però ci si rialza, questo è certo.

La squadra è mancata in alcune situazioni che non ci hanno permesso di portare la partita su quell'intensità che avevamo trovato nelle ultime partite. Questo è un campionato durissimo, la classifica si guarda alla fine, è stato un inciampo che fa male ma dal quale bisognerà crescere e soprattutto rialzarsi in fretta".

