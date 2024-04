Baroni: “Commessi errori che non possiamo permetterci”

La Lazio chiaramente ha un centrocampo con molta mobilità e qualità, la gestione dei loro centrocampisti non era facile. Ho pensato di mettere Folorunsho vicino a Serdar perchè sono quelli che hanno più corsa e c’era da fare duelli di corsa, secondo me hanno fatto molto bene. La Lazio è una squadra a cui non puoi lasciare il palleggio, abbiamo cercato di toglierlo, poi dispiace perchè se andiamo a rivedere le occasioni del secondo tempo nascono più da palloni nostri persi, che non possiamo perdere.

Come dico sempre non bastano solo i primi 11, i cambi sono fondamentali. So che a volte queste sono sconfitte che fanno male, noi dobbiamo fare il nostro calcio, non possiamo perdere la nostra identità o avere timore. In questo campo ci sta prendere gol, non devi però commettere errori. In queste partite ci serve tanta compattezza, una squadra che si sacrifichi.