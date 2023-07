Baroni dopo l’amichevole: “Partite che servono per trovare la condizione. C’è da lavorare”

Il tecnico: "Esperienza importante per i giovani in ritiro con noi"

Redazione Hellas1903

L'allenatore del Verona Marco Baroni commenta l'amichevole con la Top 22 Calcio Veronese in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni.

Mister state svolgendo ogni giorno carichi di lavoro pesanti... "Sì, oggi era difficile trovare le giocate e il gol con questo ritmo. Sono partite che servono per trovare la condizione, e mi servono per vedere i ragazzi che non conoscevo prima. C'è ovviamente da lavorare, lo sappiamo".

Anche in questa partita ha segnato Hongla... "Vero, ma oltre ai gol, oggi ho chiesto ai ragazzi di giocare con velocità e di muovere la palla velocemente, ma non era facile perché queste sono squadre che si abbassano molto e non lasciano spazio, e diventano partite complicate dal punto di vista dello sviluppo del gioco. Ora è importante lavorare, mettere sudore e fatica addosso. Per il resto vedremo".

Il suo giudizio su Hrustic? "È presto per dare giudizi su un giocatore che è appena arrivato in ritiro e che conosco poco. Oggi ho voluto provarlo dandogli anche più minuti proprio perché ho bisogno di vederlo e conoscerlo. È un giocatore che sicuramente ha qualità, ma in questo momento ha bisogno di lavorare, di correre e di mettere fisicità in mezzo al campo. Non sono abituato a dare giudizi velocemente".

Come ha lavorato oggi la difesa a 4? "Non è un passaggio così importante. Noi andiamo sull'uomo, cerchiamo di essere sempre aggressivi. Quando con il lavoro i reparti saranno legati tra le due fasi sarà chiaramente tutto più facile. Quello che sono contento di vedere è che i ragazzi stanno lavorando bene, con entusiasmo e partecipazione".

Nel match di oggi gli esterni hanno lavorato bene proponendosi con continuità..."Giocando in questo modo è importante sfruttare gli esterni. Qualcosa di buono è stato fatto, ma come ho detto c'è da lavorare ancora tanto e i ragazzi lo stanno facendo bene".

Un parere sui giovani che ha a disposizione in ritiro? "Per loro è importante fare un'esperienza come questa. È un ritiro tosto per l'intensità che tutti stanno mettendo. Per loro questa deve essere un'opportunità di crescita, e per noi questa è l'occasione di vederli. Naturalmente le prossime partite saranno importanti anche per loro".

Fonte: hellasverona.it