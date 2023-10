Baroni: “Gol evitabili, avversario tosto ma bisogna fare meglio”

“Dobbiamo guardare anche alle cose che non sono andate bene, il secondo tempo però è andato meglio, dobbiamo ripartire da lì - dice il tecnico dell’Hellas- la squadra finché è stata aggressiva e alta ha fatto bene. Poi se concedi al Napoli, paghi. Due gol sono evitabili e si può far meglio. Non possiamo prescindere dall'avere una punta, abbiamo dovuto fare a meno perchè Djuric non era in condizione e Henry sta ancora recuperando. Mi è piaciuto l'atteggiamento di Bonazzoli. Nella costruzione la squadra ha fatto meglio, dobbiamo migliorare, abbiamo crossato molto. Di fronte avevamo un avversario tosto, che in queste partite di solito deve sbagliare qualcosa. Se non esci fuori forte, con squadre come il Napoli, non ce la fai. Il Napoli ha grandissima qualità, ci siamo abbassati e non possiamo commettere questo errore. Ho preferito quei cambi a inizio secondo tempo perchè c'era bisogno di dare un cambio di ritmo alla partita, Bonazzoli e Djuric hanno lavorato bene. Il secondo tempo ci dà fiducia su alcune cose che ho visto sul campo ”