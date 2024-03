Baroni: “In queste gare non puoi permetterti di sbagliare, bene l’atteggiamento”

"Il Milan ha fatto una signora partita, noi forse un po' intimoriti. Abbiamo pagato nella pressione, son partite che non devi sbagliare niente, sia offensivamente che difensivamente. Mi è piaciuto l'atteggiamento perchè contro squadre così rischi anche di prendere delle imbarcate. Abbiamo sbagliato su due gol. Oggi ho comunque visto cose interessanti nel secondo tempo, con giocatori che stanno trovando la condizione, anche tra quelli che sono arrivati per ultimi. Ne abbiamo fatti esordire 8 di quelli che sono arrivati a gennaio e abbiamo bisogno di tutti, i cambi oggi sono entrati molto bene."

Folorunsho più centrale? "Suslov era un po' in difficoltà sulle ripartenze di Theo Hernandez quindi ho pensato di mettere un po' più di gamba e Folorunsho, anche se non è proprio il suo ruolo, si è adattato."

Il Verona segna molto da fuori area: "Noi stiamo cercando di ottimizzare e lavorare sulle qualità dei nostri giocatori, dobbiamo migliorare nell'attaccare l'area. La squadra sta migliorando. Noslin calcia spesso in allenamento, anche Swiderski è stato bravo. Offensivamente e difensivamente abbiamo commesso qualche errore, in queste gare non puoi permetterti di farlo. Anche nei momenti difficili la squadra è rimasta in partita e noi abbiamo bisogno di questo atteggiamento."