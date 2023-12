Baroni: “La squadra è cresciuta, giocando così la vittoria arriverà”

Marco Baroni parla in conferenza stampa dopo il pareggio del Verona per 3-3 a Udine.

Dietro siamo stati in difficoltà? La squadra si adopera per un calcio più offensivo, gli esterni ci danno più soluzioni, stiamo lavorando tanto in settimana e ho fatto i complimenti ai ragazzi per lo spirito. Abbiamo pareggiato due gare in cui siamo finiti sotto.