Baroni: “La squadra ha fatto bene, manchiamo sottoporta. Non sono preoccupato”

L'allenatore: "Il Frosinone ci ha fatto vedere che va a mille all'ora e ha cattiveria"

Redazione Hellas1903

Marco Baroni commenta la sconfitta del Verona a Frosinone ai microfoni di Dazn.

"La squadra ha fatto bene - dice il tecnico gialloblù - abbiamo cercato soluzioni per essere pericolosi. L’abbiamo fatto molto bene secondo me ma purtroppo il Frosinone ha trovato il guizzo. Loro hanno concretizzato, sta qui la differenza. Dobbiamo trovare certe soluzioni.

Ngonge è stato molto presente. Milan Djuric non è in perfette condizioni, sapevamo che aveva un certo minutaggio. È uno dei centravanti. Noi lavoriamo su queste soluzioni. Ha dato molto per questa squadra e lo farà ancora.

Folorunsho? Lo conosco meglio rispetto ad altri visto che l'ho già allenato. Ha riempito la partita, è stato presente in fase offensiva. È arrivato al tiro. È un giocatore che deve migliorare nella gestione ma è già presente nella prestazione. È un ragazzo interessante. Alcuni giocatori che sono rientrati hanno sofferto un po’ oggi. Parlo di Duda che veniva da un lungo stop. Dobbiamo migliorare sicuramente ma la squadra ha la capacità per crescere. Il risultato di oggi dispiace, c’erano in palio punti pesanti. Abbiamo messo dentro qualcosa ma non è ancora sufficiente. Dobbiamo essere più cinici e cattivi davanti alla porta. Oggi abbiamo avuto troppe occasioni che non abbiamo concretizzato. Noi abbiamo arginato molto bene il Frosinone, che ha giocatori interessanti e ha velocità".

In conferenza stampa Baroni ha aggiunto: "Non sono preoccupato, ho visto un passo avanti sotto certi aspetti. Abbiamo commesso delle situazioni che potevamo gestire meglio. La squadra è alla ricerca di riuscire a migliorare la gestione della palla per arrivare in area di rigore con dei palloni dall'esterno. Il Frosinone ci ha fatto vedere che va a mille all'ora e ha cattiveria".

