Baroni: “La squadra ha giocato bene, ma si sono fatti errori sui gol”

L'allenatore dei gialloblù: "Henry sta bene, i nuovi per conoscerli devo farli giocare"

Redazione Hellas1903 23 febbraio - 23:45

Marco Baroni commenta in conferenza stampa la sconfitta del Verona sul campo del Bologna per 2-0.

È una questione fisica per cui Henry non può iniziare dal primo minuto? "No, non è una questione fisica. Da quando è tornato si sta allenando bene ed è una pedina importante, ma i ragazzi che sono arrivati devo metterli in campo per conoscerli e metterli nella condizione migliore. Oggi per me la squadra ha fatto bene, perché ha creato le condizioni per tenere il Bologna lontano dalla porta, solo che abbiamo commesso troppi errori in particolare nella gestione della palla. Le occasioni che il Bologna ha avuto erano quattro fuori gioco che hanno fatto andare avanti un quarto d'ora. Si potevano fermare prima perché queste cose influiscono sulla percezione della gara. Ad ogni modo la differenza è tecnica, perché noi sui due gol possiamo e dobbiamo fare meglio. Contro queste squadre per fare risultato bisogna sbagliare il meno possibile".

Involuzione rispetto alla partita con la Juventus? "Non sono d'accordo, si tratta di due partite completamente diverse. In primis, andare in svantaggio per chi come noi lotta per la salvezza non è facile. Oggi ho visto una squadra che ha saputo mettere il Bologna nelle condizioni di depotenziarsi, ma abbiamo commesso troppi errori".

Il Bologna è tra le papabili per l'Europa? "Ha tutte le carte in regola per arrivarci, ma non lo devo dire io. Dispiace perché nel contesto sembra che il Verona abbia fatto male, ma in realtà i numeri dicono altro. Il problema è che bisogna fare gol e questo a noi è mancato".

