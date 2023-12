Baroni: “Mastichiamo ancora amaro ma la prestazione mi fa ben sperare”

L'allenatore del Verona: "Dawidowicz per Suslov? Loro avevano messo due saltatori..."

Redazione Hellas1903

Marco Baroni analizza in conferenza stampa la gara del Verona al Franchi, persa per 1-0.

"C'è tanto dispiacere - commenta il tecnico dell'Hellas - nel primo tempo minimo meritavamo il doppio vantaggio. La Fiorentina devi prenderla così, senza lasciare libertà di costruzione o ti mette in difficoltà. Dispiace, anche il gol era evitabile. Però l'avevo detto, bisogna tornare a passare in vantaggio come non facciamo da troppe partite. C'è da masticare amaro ancora, ma con la prestazione del primo tempo vedo presupposti per vincere.

Perché il cambio di Dawidowicz per Suslov? Suslov ha fatto molto bene e speso tantissimo in pressione. Chiaro che un po' siamo calati nella pressione del secondo tempo ed era normale. Avevano messo dentro Barak e Kouame, due saltatori, e sapete che Dawidowicz quel ruolo (mediano, ndr) l'ha già ricoperto e per me può farlo. Magnani invece aveva un problema muscolare.

Saponara gioca poco? Cerchiamo degli equilibri. A volte Folorunsho ha la gamba giusta per darci profondità, pressa alto. E io voglio questo, dobbiamo mettere uomini di gamba. Riccardo ha tanta qualità, indiscussa e riconosciuta. All'inizio era penalizzato ma questa è casa sua e deve darci una mano perché può farlo.

Henry è rimasto troppo solo? Ci siamo abbassati, la squadra può e deve stare più alta ma ci sono anche gli avversari: è entrato Arthur e per prenderlo ci voleva il fucile. Lui ci ha fatti abbassare, nel primo tempo la squadra ha speso tantissimo, quello che serviva per uscire 0-2. La squadra ha avuto tante occasioni e ai miei attaccanti dirò bravi perché per noi è importante aver creato. Ngonge ci sta facendo crescere, oggi purtroppo ci sono stati tanti palloni che davvero prima puoi esultare e poi calciarli. Devo lavorare sulla testa dei ragazzi, devo trasformare la sconfitta in energia positiva".

