Baroni: “Nel primo tempo troppo attendisti, aspettiamo qualcosa dal mercato”

L'allenatore gialloblù: "Bene Mboula, Ceccherini è in partenza"

Marco Baroni commenta la vittoria del Verona sull'Ascoli per 3-1 in Coppa Italia.

"Nel primo tempo qualcosa abbiamo sbagliato con un atteggiamento attendista - dice l'allenatore dell'Hellas - poi abbiamo trovato le misure e le distanze anche nel palleggio. Il secondo tempo è la base su cui lavorare, c'erano delle situazioni in organico come Dawidowicz che ha giocato fuori ruolo che erano difficili da decifrare. Prendiamo questo passaggio del turno pensando che comunque la squadra resta appesantita dai carichi di lavoro.

Ceccherini in partenza? È un giocatore che al Verona ha dato moltissimo, nel breve tempo in cui ho lavorato con lui ha sicuramente dato più lui a me che io a lui, sappiamo che il calcio è fatto anche di questo".