Baroni: “Risultato ottenuto con prestazione da squadra, contento per il pubblico”

Il tecnico gialloblù: "Fino al rosso potevamo fare qualcosa di più, poi bravi a restare compatti; mi piacerebbe passare in vantaggio perchè quando lo abbiamo fatto, abbiamo vinto"

Redazione Hellas1903

Marco Baroni analizza la prestazione della sua squadra nel pareggio contro la Lazio.

Verona fuori dal periodo nero? "Stiamo lavorando, abbiamo cambiato sistema di gioco. Oggi la squadra nel secondo tempo ha fatto molto bene, non è facile arginare una Lazio, che ha tanta qualità è veloce e ha fluidità di manovra. Io credo che la squadra ha fatto molto bene, sono contento per i ragazzi e principalmente per il nostro pubblico che anche oggi era numeroso. Ci ha seguito e ci ha incitato fino alla fine, è stato uno stadio pieno, c'erano tutte quelle componenti che oggi hanno fatto sì che la squadra ha ottenuto questo risultato perchè ha giocato di squadra. Da questo punto di vista c'è stata compattezza, c'è stato spirito di sacrificio anche nei momenti difficili. Nel primo tempo loro hanno palleggiato noi abbiamo subito poco, se non il gol. Poi nel secondo tempo la partita si è aperta, siamo andati aggressivi e più alti. Fino all'espulsione c'era anche la possibilità di fare di più. Poi nell'inferiorità numerica non è stato facile.

Perchè fuori Folorunsho e non Duda? "Avevamo bisogno di un po' di palleggio, non è facile perchè loro sono bravi a portare la pressione alta. Lo sapevo che era ammonito ma è un giocatore importante, gli ho anche chiesto se stava bene ma poi sono cose che capitano. Tornando indietro farei diversamente. Per come era messa la partita avevamo bisogno di un pochino di più di qualità e secondo me Hongla e Duda ci davano in mezzo al campo la giusta qualità. Poi queste cose purtroppo succedono."

Reazione di rabbia: "La squadra adesso sa che sta diventando squadra sotto tutti gli aspetti, non è facile il percorso quando si cambia così tanto, quando metti dentro tanti giocatori, stranieri che vengono anche da cultura calcistica, lingua diversa. É chiaro che noi si vuole tutto subito, però ci sono dei percorsi di crescita. Adesso la squadra sa che può far gol, che può recuperare le partite. Mi piacerebbe andare in vantaggio- ride (ndr) - perchè le uniche due volte che siamo andati in vantaggio, abbiamo vinto due partite. Adesso c'è lo spirito di rimanere sempre in partita, di giocarsela e avere la convinzione che possiamo fare gol."

Imbattuto contro Sarri come l'anno scorso: "Ho grande stima di Maurizio, l'ho già ripetuto, ci siamo incontrati in C2, poi lui ha fatto cose importanti. Fa piacere perchè fai risultato contro una squadra forte, con un allenatore bravo che fa giocare bene le sue squadre, con un calcio offensivo. La difficoltà della partita oggi era questa, loro hanno una manovra collaudata, tanti giocatori di qualità, hanno soluzioni. Il valore del risultato è ancora maggiore perchè è stato fatto contro una squadra importante."

