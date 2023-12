Baroni: “Siamo contenti, era da tanto che volevamo urlare di gioia”

Quanto libera mentalmente questa vittoria “Siamo contenti, per tutto, per i nostri tifosi principalmente ma anche per noi, era da tanto che avevamo voglia di urlare di gioia. Lo abbiamo fatto oggi al termine di una partita secondo me ben portata avanti. Loro sono una squadra strutturata, con fisicità, ora capisco i risultati che hanno fatto negli ultimi minuti, è una squadra che non molla mai. Nel secondo tempo ci siamo sciolti, abbiamo fatto due cambi perché avevamo bisogno di maggiore spinta, soprattutto a sinistra. Josh (Doig ndr) è entrato molto bene. Siamo contenti, adesso il tempo di fare una festa veloce e poi dobbiamo ributtarci subito in questo campionato perchè abbiamo un'altra partita importante in casa."