Belahyane, la Lazio rilancia

La Lazio sta rilanciando in queste ore per Reda Belahyane. A riportarlo è Alfredo Pedullà. I biancocelesti vogliono prendere un altro centrocampista fuori lista e l'ipotesi Fazzini, come scrive Gianluca di Marzio, è tramontata. L'operazione impostata per Belahyane è da 10 milioni più eventuali bonus.