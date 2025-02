Tutti vogliono Belahyane, la Fiorentina tenta l’affondo

Nelle ultime ore la Fiorentina si è fatta sotto per Reda Belahyane. Come riporta Alfredo Pedullà il club viola è in cerca di due centrocampisti e sta tentando di chiudere per Fagioli. Ciò non esclude che si tenti un'offerta per il centrocampista marocchino. Su di lui ci sono anche Lazio, Rennes e Marsiglia. Il finale di calciomercato si prevede caldissimo per il calciatore del Verona, anche oggi autore di un'ottima gara a Monza.