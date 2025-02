Belahyane-Lazio, affare in chiusura. I dettagli

Accordi ok tra i club, il centrocampista sta per salutare il Verona

Procede spedita la trattativa che è decollata nelle ultime ore tra Verona e Lazio per Reda Belahyane. Il centrocampista marocchino è molto vicino al trasferimento in biancoceleste con un contratto fino al 2029. L'operazione, secondo Alfredo Pedullà, è sulla base di 10 milioni di euro più due o tre di bonus. C’è accordo anche sul pagamento. Belahyane è a un passo da salutare il Verona e la Lazio è la pretendente che sta per aggiudicarselo.