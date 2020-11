Benassi, c’è la luce in fondo al tunnel

C’è la luce in fondo al tunnel per Marco Benassi. Il centrocampista arrivato in prestito dalla Fiorentina potrà a breve sentire l’odore dell’erba assieme ai suoi compagni.

Dopo l’infortunio (lesione al polpaccio) dello scorso luglio, l’approdo al Verona in via di guarigione e la nuova ricaduta che lo ha costretto a un lungo periodo riabilitativo, Benassi, nei prossimi giorni, dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo. Un iter che, tuttavia, non si è ancora concluso. L’Hellas ci va coi piedi di piombo e non vuole rovinare tutto all’ultimo chilometro.

Per questo la sua piena disponibilità è molto difficile che arrivi prima di dicembre. Di certo lo si aspetta, in casa gialloblù. Lui dovrà guadagnarsi un posto, e non sarà facile. Ma ha di certo le qualità per riuscirci. A.S.

