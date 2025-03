Bertolini: “Abbiamo retto finché abbiamo potuto”

"Abbiamo dato tutto. Alla fine del primo tempo abbiamo avuto la sfortuna di avere Dawidowicz e Faraoni infortunati. Per fare risultato a Torino con la Juve deve andarti tutto bene. Se il gol di Suslov fosse stato buono poteva andare diversamente, però abbiamo retto finché abbiamo potuto, con grande spirito di sacrificio e grande tenacia. Sappiamo bene qual è il nostro obbiettivo. Oggi era una partita difficile, l'abbiamo affrontata al massimo. I punti dobbiamo farli in casa, nelle "nostre" partite. Abbiamo retto per 70 minuti, abbiamo fatto del nostro meglio ma non ce l'abbiamo fatta.