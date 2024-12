Bologna-Verona, Precedenti e probabile formazione dei rossoblù

Bologna in formato Europa, il Verona al Dall'Ara non vince da 8 anni

La sfida di lunedì sera al Dall'Ara tra Bologna e Verona chiuderà la 18° giornata ed il 2024 della nostra Serie A. Due squadre con una opposta situazione di classifica e condizione di rendimento. Per il Bologna sta per chiudersi un anno solare ricco di soddisfazioni: grazie al 5° posto conquistato la scorsa stagione, il record assoluto di punti ed il ritorno in Champions League dopo 60 anni. I rossoblù sono attualmente al 7° posto a -3 dalla zona Europa ma con ancora la gara interna con il Milan da recuperare. Dopo un inizio complicato, 1 vittoria nelle prime 7 giornate, la squadra è tornata sui livelli della scorsa stagione, con 6 vittorie nelle ultime 8 gare. In casa gli emiliani sono ancora imbattuti, nel gironi di andata hanno ottenuto tra le mura amiche 3 vittorie e 4 pareggi. Curiosità: il Verona non vince l'ultima gara di un anno solare in Serie A da 11 anni anni, l'ultima volta nel dicembre 2013 con il 4-1 sulla Lazio (2×Toni, Iturbe e Romulo).