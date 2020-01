Prima fotografia a Verona per Fabio Borini, nuovo rinforzo dell’Hellas.

Il giocatore si trova già in città, in attesa di svolgere domani le visite mediche. L’agente De Fanti ha pubblicato uno scatto dei due, sorridenti di fronte all’Arena.

E’ tutto pronto per la nuova avventura in gialloblù dell’ormai ex Milan.