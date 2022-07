Casale saluta: “Verona non riesco a dirti addio, gli amori veri non finiscono mai!”

Scrive il difensore veronese passato alla Lazio: "A Verona sono nato. A Verona sono cresciuto. Nell’Hellas ho iniziato a giocare a calcio e con l’Hellas ho cominciato a coltivare il mio desiderio. All’Hellas sono tornato ogni volta che finiva un prestito, sempre con lo stesso sogno. Che finalmente nella scorsa stagione ho visto realizzare: giocare in serie A con il gialloblù addosso. Grazie a Verona sono diventato uomo, grazie all’Hellas sono cresciuto come calciatore. Adesso è l’ora dei saluti perché qui il mio percorso era finito e allora ho cercato di inseguire le mie ambizioni, ma le origini non si dimenticano e i sogni realizzati ti restano tatuati sulla pelle. Con la mano che trema mentre scrivo non riesco a dirti addio, perché gli Amori veri non finiscono mai 💛💙"