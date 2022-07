Ufficiale, Casale alla Lazio

Il difensore 24enne si trasferisce nella società biancoceleste dopo aver fatto tutta la trafila nel Settore Giovanile dell'Hellas Verona ed essere stato in prestito in Serie C al Perugia, al Prato ed al Südtirol ed in Serie B prima al Venezia ed in seguito all'Empoli. Nell'ultima stagione, 2021/22, Casale ha fatto rientro al Verona, con cui ha collezionato 37 presenze tra match di Serie A e Coppa Italia, realizzando in totale due assist.