Chi è Italo Zanzi, il nuovo ad del Verona che fu nella Roma di Pallotta

Avvocato nato a New York, è stato nella dirigenza dei giallorossi ed è un ex giocatore della nazionale USA di pallanuoto

Nato a New York il 18 marzo 1974, Zanzi ha maturato esperienza nel mondo del calcio ad alti livelli lavorando fino ad ottobre 2011 come segretario generale della CONCACAF, la confederazione che riunisce Nord e Centro America, e contribuendo a fondare la Champions League d’Oltreoceano, nominata appunto CONCACAF Champions League.

Zanzi vanta un’esperienza anche nell’area marketing e nella vendita di diritti radio-tv per la Major League Baseball ed è stato candidato per i repubblicani alle elezioni del 2006.

Una passione per lo sport che nasce da lontano e che lo ha visto in prima linea da giovano come giocatore di pallamano nel ruolo di portiere e che lo vede arrivare fino alla nazionale USA, con la cui maglia colleziona 75 presenze in incontri internazionali andando a vincere una medaglia di bronzo ai Giochi Panamericani del 2003. È stato inserito nel Team Olimpico dell’anno di Pallamano nel 2000, 2002 e 2004.