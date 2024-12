Finisce l’era Setti, la svolta del Verona. Cosa accade ora

Bocche cucitissime in casa Hellas e a Presidio Investors . Da tempo le clausole di riservatezza impongono il silenzio totale sulla trattativa per la cessione del club di Setti al fondo texano. La notizia, però, è uscita un mese fa su Bloomberg e oggi Sky conferma: il Verona ha un altro padrone, l'era Setti è finita dopo 12 anni. Nella notte è arrivata la chiusura.

Non ci saranno cambiamenti in altri ambiti dirigenziali, al momento Sean Sogliano pare confermato direttore sportivo fino a fine stagione. Con la comunicazione ufficiale, di cui si è in attesa, sarà chiarita anche la quota di ingresso di Presidio e si capirà se Maurizio Setti rimarrà proprietario di quote ed eventualmente con che ruolo resterà nell'Hellas Verona.