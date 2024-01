Conferma del sequestro quote di Setti, le conseguenze

Cosa accade nell'immediato e nel medio termine per il Verona

Redazione Hellas1903

La conferma del sequestro preventivo delle partecipazioni sociali nell’Hellas Verona della società Star Ball Srl, azionista unico del club di serie A, comporta delle conseguenze immediate per Maurizio Setti.

Il patron del Verona, infatti, non potrà vendere l'Hellas fino a un nuovo pronunciamento della Corte di Cassazione sul fallimento della H23, avvenuto nel 2020 su cui la Cassazione si è già pronunciata il 28 ottobre 2022. Ora la controversia, dopo essere tornata in Corte d'Appello è di nuovo in Cassazione. I tempi per il nuovo verdetto non sono prevedibili. Potrebbe avvenire tra vari mesi come anche nel 2025.

Nel frattempo, dunque, Setti dovrà tenersi il Verona, cercando di non avere "buchi" di bilancio. Il patrimonio netto della società, crollato in pochi mesi dai 13,8 milioni di fine dicembre 2022 ai 2,1 milioni del 30 giugno 2023 non è certo un indice positivo. La vendita di calciatori "a spron battuto" di gennaio ha principalmente in ciò le sue ragioni.

PERCHÈ SETTI NON PUÒ VENDERE IL VERONA. Per cedere l’azienda l’amministratore unico deve avere delibera degli azionisti cioè di Star Ball le cui azioni sono sotto sequestro e i relativi diritti sono esercitati da custode giudiziario. Per cui senza autorizzazione del custode giudiziario non si può cedere l’azienda.

Inoltre l’affitto o la cessione dell’azienda sono proibite dalle norme FIGC Art 29. Il titolo sportivo può essere trasferito solo per scissione, fusione o conferimento in conto capitale a società controllata.

IN SINTESI. Se si vuol comprare una società di serie A bisogna acquistare le quote ma in questo momento non si piò fare senza l’autorizzazione del custode giudiziario.

