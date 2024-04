Coppola: “Dovevamo vincere e ce l’abbiamo fatta. Do sempre tutto per questa maglia”

"Oggi dovevamo vincere, era importantissimo perché era uno scontro diretto e ce l'abbiamo fatta, grazie a Dio e a un po' di fortuna. la strada è ancora lunga, ci sono ancora 5 partite ma dobbiamo continuare così e salvarci il prima possibile. Vittoria che vale doppio anche dopo il successo dell'Empoli? Sì, il mister ci dice sempre di non guardare i risultati delle altre anche se un po' ti condizionano. Abbiamo risposto bene, sono tre punti anche per noi, andiamo avanti su questa strada. Sono al Verona da quando ho otto anni, do tutto per questa maglia e sono felice di questo gol anche pensando ai momenti meno felici che ho avuto".