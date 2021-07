Di Francesco: “Cancellieri ha talento. Lo stop di Lasagna? C’è Kalinic”

Il tecnico dell'Hellas: "Montipò disponibile nei primi giorni di agosto"

"Di Cancellieri sto conoscendo ha potenzialità, come altri compagni della Primavera sta facendo un percorso assieme a noi, lui è un po' più pronto degli altri ma deve lavorare ancora molto.

Abbiamo fatto due giorni prima di questa gara molto intensi e abbiamo alcuni giocatori affaticati che ho preferito risparmiare come Zaccagni e Hongla che tra pochi giorni torneranno a disposizione.

Lasagna? Sono molto dispiaciuto di non averlo per un mese ma l'intervento andava fatto. Cambia i piani il suo stop? Io continuo a lavorare e cercherò di stimolare Kalinic ancora di più. Rafforzarci nel mercato? Sto facendo delle valutazioni. Sulla trequarti o in mediana dobbiamo avere dei "doppi". Cercheremo di sfruttare le opportunità, ma sono veramente contento di quello che sta dando il gruppo.