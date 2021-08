Di Francesco: “Cholito domani a disposizione, Inter la più forte”

L'allenatore del Verona: "Contro i nerazzurri lo slogan è "Massima fiducia". Faraoni ok, in porta..."

Eusebio Di Francesco tiene la conferenza stampa in vista di Verona-Inter di domani sera al Bentegodi. Queste le dichiarazioni dell'allenatore dell'Hellas, che inizia con un commento sul neo acquisto Simeone . "Sono felice per Giovanni - dice - credo sposi appieno la mentalità di questa squadra. È un combattivo, tenace, e potrà darci una grande mano. È venuto con grande entusiasmo, sarà a disposizione domani anche se sarà difficile che giochi dal primo minuto.

L' Inter è una delle più forti, se non la più forte. Con il Genoa hanno dimostrato grande forza mentale: mi hanno dato la sensazione di essere più liberi in determinati movimenti. È andato via Lukaku, ma è arrivato Dzeko, uno da "bollino rosso": sa essere finalizzatore, magari meno cecchino di altri, ma più regista avanzato. Con l'Inter lo slogan è "massima fiducia". È importante nel nostro lavoro: dobbiamo averla, al di là dell'avversario. Più si è impauriti peggio è: bisogna avere i timori giusti, affrontare l'Inter con l'umiltà, ma senza paura.

Per la gara di domani ha recuperato Faraoni, è arrivato Sutalo, che può giocare a destra, ruolo ben ricoperto anche da Casale, ho quindi più possibilità di variare in quella posizione. Sutalo è stato preso per essere uno dei tre, per fare il braccetto. Ora abbiamo la rosa che serve per affrontare un campionato. Dobbiamo essere più bravi a concretizzare, cattivi, capire che il pericolo è dietro l'angolo, quindi essere più bravi in fase preventiva.