Difesa Verona, torna il nome di Natan. Piace anche Daniliuc

L'Hellas accelera per i difensori richiesti da Cioffi, ma la concorrenza non manca

Il Verona, con il Monza che sta provando a chiudere per Pablo Marì, cerca di accelerare per i difensori richiesti da Gabriele Cioffi. Secondo Alfredo Pedullà l'Hellas sta cercando di chiudere per il brasiliano Natan, il cui nome era già uscito tra i seguiti da Marroccu. Il Bragantino ha già rifiutato, nei giorni scorsi, un'offerta consistente della Roma, che rimane ancora interessata al centrale del 2001.