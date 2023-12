Djuric: “Vittoria che mancava da tanto, dedicata a tutto l’ambiente”

"La scorsa settimana tutta la squadra era rimasta amareggiata per la sconfitta, per me c’era un piccolo peso perchè avevo sbagliato un’occasione importante come il rigore, però il calcio è questo ti dà la possibilità di rifarti subito e penso che questa sera abbiamo fatto una prestazione ottima, abbiamo cercato con i nostri limiti- che stiamo cercando di migliorare- di far la partita. Penso che sia una vittoria meritata, abbiamo avuto diverse occasioni, abbiamo rischiato un po’ nel primo tempo. L’espulsione ci ha un po’ aiutato però siamo stati bravi a gestire la partita."