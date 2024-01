Djuric: “Vittoria meritata e strada giusta per l’obiettivo”

Il bomber gialloblù: "Ci alleniamo forte, bisogna essere tutti pronti, come Serdar che oggi ha fatto un'ottima partita"

Redazione Hellas1903

L'attaccante del Verona Milan Djuric commenta a Dazn la vittoria contro l'Empoli al Bentegodi.

Sull'importanza della vittoria nello scontro diretto: "Siamo molto contenti, penso che abbiamo affrontato la partita nel modo giusto, siamo stati bravi ad andare in vantaggio. L'Empoli ci ha messo un po' in difficoltà perchè è una squadra che ha qualità, ha un tipo di gioco importante, fa girare molto la palla. Penso che noi abbiamo portato il cuore oltre l'ostacolo, ci siamo sacrificati, penso che sia una vittoria meritata."

Sul pressing alto: "Ultimamente in tutte le ultime partite siamo andati a prendere gli avversari alti perchè abbiamo queste caratteristiche, sappiamo che recuperare la palla lì, poi è più facile fare gol. É normale che certe volte ti riesce, certe volte no. Penso che sia la strada giusta, le prestazioni ci sono sempre state ultimamente. Ci mancava l'ultimo step e per fortuna oggi in una partita così importante ci siamo riusciti."

Come è stata preparata la partita in mezzo a tante voci? "Noi in settimana ci siamo preparati sempre allo stesso modo, il Mister è con noi, prepariamo le cose per bene, ci alleniamo forte in tutti i piccoli dettagli. Poi è normale il calcio è uno sport, capita di vincere e di perdere. L'importante è metterci sempre il massimo e in questo campionato la maggior parte delle volte l'abbiamo fatto."

Quanto Djuric servirà da qui alla fine del campionato? "Penso che non serva solo Djuric ma tutti i compagni, uno per uno. Oggi voglio menzionare Serdar che ha giocato poco questi 4 o 5 mesi, però è un ragazzo che si impegna sempre, oggi ha fatto secondo me una partita incredibile. Bisogna esser pronti come lo è stato lui e grazie a queste cose qua si può raggiungere l'obiettivo."

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Verona senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Hellas1903 per scoprire tutte le news di giornata sui gialloblu in campionato.