Dramma Gresele, piccoli miglioramenti del giovane dell’Hellas

Il Primavera è ancora in rianimazione e non ancora fuori pericolo

Piccoli miglioramenti, che in una situazione drammatica come quella che stanno vivendo Andrea Gresele e la sua famiglia sono un motivo di speranza. Il difensore della Primavera del Verona, colpito da un forte trauma cranico in seguito a una caduta, è ancora in rianimazione e sedato all'Ospedale di Borgo Trento.