Fabregas: “Abbiamo vinto con merito”

L'allenatore del Como Cesc Fabregas commenta in conferenza stampa il 3-2 della sua squadra al Verona.

"Abbiamo vinto con merito, dobbiamo continuare a capire dove migliorare - dice il tecnico dei biancoblù - non possiamo pendere gol nel finale come con il Bologna e a Bergamo: qui dobbiamo crescere. Nel primo tempo potevamo fare meglio, essere più cinici e finalizzare le azioni. Abbiamo concesso tanto nel finale, magari a causa di un calo fisico: dobbiamo trovare il modo giusto per chiudere la partita dopo aver dominato".