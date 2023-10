Garcia: “Potevamo fare più gol ma senza Meret potevamo anche prenderne di più”

Raspadori è uno che lega il gioco, sapevamo che per avere un gioco offensivo di qualità e un palleggio anche nella metà campo avversario ci serviva tanto. In questa rosa abbiamo la fortuna di avere sia Osimhen, che era assente, sia Giacomo (Raspadori ndr) e ovviamente il Cholito (Simeone ndr) quindi meglio non avere assenze ma io ero tranquillo avendo questi due giocatori offensivi. Abbiamo fatto tre gol e lo dico, potevamo fare di più anche se senza Meret potevamo anche prenderne anche un secondo. Bisogna congelare la gara senza prendere gol prima di tutto, ovviamente l'allenatore non è mai contento quando stai vincendo 3-0 e poi lasci la squadra avversaria tirare molto più in porta più durante gli ultimi 30 minuti che i primi 60 dove hanno fatto poco. Ci sta perchè ricordo che martedì abbiamo anche la gara di Champions League a Berlino, alcuni ci pensano sul 3-0. Lotterò contro questa cosa però psicologicamente ci può stare. Già dalla partita contro l'Udinese Kvara è tornato e attacca in un modo sciolto, senza i pensieri di dover fare a tutti i costi gol, quando è così è un giocatore che pesa sulla difesa avversaria e fa la differenza.“