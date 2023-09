Gasperini: “Mi aspettavo di più dai miei”

Gian Piero Gasperini commenta a Dazn la vittoria dell'Atalanta a Verona. "Abbiamo concesso poco, Carnesecchi è stato attento, ma poco impegnato. Abbiamo dovuto accettare i loro lanci lunghi, ma ci siamo comportati bene. Avremmo potuto sfruttare meglio le ripartenze, c’erano gli spazi per fare qualcosa in più. Mi aspettavo più coraggio nel gioco, non abbiamo fatto una buona partita sul piano tecnico pur dimostrando di avere un’anima. Stai vincendo 1-0 in trasferta e avrei voluto qualcosa in più perché è nelle nostre possibilità”.