Niente da fare con l’Atalanta, il Verona perde per 1-0 al Bentegodi

Bastano 13 minuti di accelerate all'Atalanta per andare a segno con Koopmeiners. Il Verona si sveglia solo nella ripresa, ma la buona volontà si scontra con i limiti palesi in avanti e l'enorme divario tecnico. Il solo tiro in porta "pericoloso" è di Suslov all'84', davvero troppo poco pur nei confronti di un avversario che ha pensato solo a gestire le energie e che si è divorato il 2-0 con un De Ketelaere tornato in versione Milan. I più coraggiosi sono Terracciano, Folorunsho e Suslov che dà qualche segnale importante. Per il resto le prove sono deludenti, difesa esclusa anche se sul gol ha delle colpe.

FORMAZIONI

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Hongla, Folorunsho, Terracciano; Ngonge, Duda; Bonazzoli

A disposizione: Berardi, Perilli, Amione, Lazovic, Henry, Cruz, Joselito, Saponara, Serdar, Suslov, Charlys, Tchatchoua, Coppola

Allenatore: Marco Baroni

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Pasalic, Lookman

A disposizione: Musso, Rossi, Palomino, Muriel, De Ketelaere, Bakker, Zortea, Adopo, Hateboer, Scalvini, Miranchuk, Zappacosta

Allenatore: Gian Piero Gasperini

Arbitro: Federico Dionisi (Sez. AIA de L'Aquila). Circa 450 i tifosi dell'Atalanta presenti, l'Hellas conta 12.826 abbonati.

PRIMO TEMPO, APPROCCIO MOLLE DEL VERONA, L'ATALANTA SEGNA E CONTROLLA

L'Atalanta parte spedita cercando a destra Koopmeiners, ben contrastato da Terracciano.

Il Verona si affaccia sulla trequarti d'attacco al 12' quando in contropiede Bonazzoli cerca l'assist per Ngonge anticipato da Carnesecchi in uscita.

0-1. SEGNA KOOPMEINERS. Dopo 13 minuti di dominio netto l'Atalanta passa. De Roon vede un buco su Koopmeiners che riceve a destra, entra in area e fa secco Montipò con un preciso diagonale. Sembra un gol facile, certo la difesa gialloblù è scopertissima, ma l'esecuzione è da giocatore d'alta scuola.

Terracciano prova a dare una sveglia. Al 18' scende a sinistra, calcia a giro con tiro centrale facile per Carnesecchi. Un po' di coraggio arriva e l'Hellas guadagna qualche metro. Folorunsho scappa sul fondo e cerca Ngonge, la difesa risolve.

Il ritmo dell'Atalanta cala, la squadra nerazzurra si mette ad attendere per ripartire. Terracciano ci prova dalla distanza, la palla va alta al 28'. L'Hellas perde vari palloni sulla trequarti. Folorunsho va a tutto campo, come attaccante aggiunto e come interditore in mezzo. Lui e Terracciano corrono anche per gli altri, che invece deludono.

Parte un contropiede da manuale dell'Atalanta al 35', Pasalic non arriva sull'assist di Lookman, comunque c'è fuorigioco. La squadra di Gasperini usa i falli per fermare già a centrocampo i gialloblù. Alcuni sono al limite del giallo che Dionisi non estrae. Nel recupero un tiro mancino di Koopmeiners viene murato.

SECONDO TEMPO, IL VERONA CAMBIA MARCIA, L'ATALANTA VA IN DIFFICOLTÀ

Gasperini cambia Lookman e Holm, dentro De Ketelaere e Hateboer. Folorunsho spinge a sinistra e chiama i suoi all'attacco. Duda da punizione serve Hien, il colpo di testa del difensore non è preciso. Il Verona parte deciso, Folorunsho viene steso ai 22 metri dalla porta, giallo per Ederson al 5'. Duda calcia alto.

Ngonge viene ammonito da Dionisi al 9' per un fallo quasi sul limite del lato corto dell'area a sinistra. Il tiro di prima su schema di De Roon finisce ampiamente fuori.

CAMBI DI BARONI. Al 12' entrano Lazovic e Suslov, escono un impalpabile Bonazzoli e un altrettanto ininfluente Faraoni.

Gasperini vede i suoi distratti e si infuria. Mani sui fianchi classiche per Baroni che osserva e lancia istruzioni ai suoi.

Da punizione sulla trequarti svetta Djimsiti, la palla esce non di molto alla destra di Montipò al 21'. Altro giallo per l'Atalanta: Koopmeiners abbatte Ngonge a centrocampo.

Folorunsho protesta con Dionisi che gli assegna il fallo in area dell'Atalanta mentre lui chiede il rigore. Il Var conferma il fischio dell'arbitro.

TORNA IN CAMPO HENRY. Thomas Henry otto mesi dopo l'infortunio rivede l'erba. Il francese entra al posto di Ngonge al 28', mentre Saponara sostituisce Duda. Gasperini manda dentro Miranchuk e toglie Pasalic. L'Hellas in avanti si schiera con Suslov, Henry e Saponara.

Toloi stende in corsa Terracciano e si prende l'ammonizione. Gasperini lo toglie per Scalvini.

DE KETELAERE SI MANGIA IL 2-0. Un'azione manovrata dell'Atalanta porta al cross al 36', la palla sorvola Montipò e arriva a De Ketelaere che da un metro di testa manda sopra la traversa. I nerazzurri sprecano l'occasione per chiudere la gara, il Verona insiste pur nell'enorme difficoltà di arrivare al tiro. Saponara viene fermato sul più bello al 38'.

L'ultimo cambio di Baroni è Serdar per Hongla al 38'. Suslov in azione personale calcia da 30 metri e costringe Carnesecchi a mettere in angolo al 39'.

Risponde Montipò che difende il suo palo su tiro di Hateboer al 41'. Il Verona si presta al contropiede ma deve rischiare. Saponara prende un corner al 43'. La palla di Lazovic trova la testa di Magnani che sale alto ma spedisce fuori.

Palomino sostituisce Ruggeri all'89'. Ci sono 5 minuti di recupero. L'Atalanta spazza alla viva il parroco, poi Ederson si trova la palla tra i piedi in area e prova un tiro a giro da dimenticare.

Finisce così, non basta un tempo di carattere per fare punti, troppo poco con l'Atalanta.

