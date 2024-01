Gattuso bussa per Doig, l’OM fa l’offerta

Inserimento del club francese per il terzino dell'Hellas

Rino Gattuso bussa alla porta del Verona per Josh Doig, per il quale il Torino sta cercando un'intesa. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà nelle ultime ore per il terzino c’è stato l’inserimento a sorpresa dell’Olympique Marsiglia. L’offerta iniziale è di circa 5 milioni, il Verona chiede una base fissa leggermente più alta, e l’OM potrebbe accontentare il club di Setti.