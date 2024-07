Verona, caccia al terzino

Il mercato del Verona è solo iniziato: dopo la partenza di Noslin e l'arrivo di Mosquera (con la firma di Harroui che è in dirittura d'arrivo), i gialloblù stanno cercando di puntellare anche la corsia di sinistra. Infatti, con il prestito di Vinagre che non è stato rinnovato e Cabal che ha le valige pronte, c'è bisogno di intervenite anche in quella zona di campo. Tre sono i nomi monitorati: Nicola Murru (svincolato ed ex Sampdoria) Rikelme (talento brasiliano in forza al Cuiabà) e Mangas (portoghese; su di lui c'è anche l'Udinese).