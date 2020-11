Juric: “È un gruppo fantastico. Grande spirito e volontà, anche se è stata dura”

Ivan Juric parla a Sky dopo Verona-Benevento. “A livello di punti in classifica – dice l’allenatore dell’Hellas – sono veramente stupito da quello che abbiamo fatto finora. Dobbiamo fare un grande lavoro perchè la squadra è stata stravolta. Ma lo spirito e la volontà sono stati grandi questa sera, perchè è stata veramente dura. Barak e Kalinic sono giocatori importanti che devono ancora trovare la condizione. Abbiamo tanti fuori e tanti nuovi ma lo spirito di questo gruppo è fantastico. L’azione del primo gol è stata preparata, mi spiace per la traversa di Kalinic ma lui farà un grande campionato. Barak sa stare in campo, è utile in tante fasi del gioco e ha un buon tiro oltre che un ottimo senso dell’inserimento, come si è visto in occasione del primo gol. Lo ringrazio per quello che sta facendo.

Zaccagni nelle ultime due gare ha fatto passi in avanti essendo concreto e sta bene in campo. Può ancora migliorare. Col Milan? sappiamo il progetto che ha fatto, stanno facendo benissimo, ma noi andiamo con lo stesso spirito che avevamo prima della Juve”