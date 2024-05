Juric: “Oggi prestazione negativa, per la prima volta l’abbiamo rubata”

“Penso che per la prima volta da quando sono a Torino, l'abbiamo rubata. Sono state tante le partite dove recriminavo dopo, perchè avevamo creato sempre più degli avversari. Mentre questa volta non mi è piaciuta la squadra, non ha fatto bene. Abbiamo avuto grande slancio quei 10-15 minuti dove abbiamo anche fatto gol, bravissimi i ragazzi che sono entrati dalla panchina. Come prestazione, quella di oggi la metto sicuramente come negativa.