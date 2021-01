Juric: “Sturaro pronto tra 10 giorni, col Napoli serve coraggio per provare a vincere”

Il tecnico gialloblù: "Se recuperiamo bene l'ex Juve, avremo fatto un grande acquisto"

"Per Sturaro è tutto a posto. Arriva mezzo infortunato, ci vorranno una decina di giorni per recuperarlo. È un giocatore che è stato tre anni alla Juve, stiamo parlando di un calciatore importante. Se in questi sei mesi avrà continuità avremo guadagnato un gran bel giocatore. Tameze, invece, ha recuperato e ci sarà lui in mezzo al campo. Ceccherini ha un tendine infiammato, ma domani farà il primo allenamento col gruppo. Vieira si sta allenando con la Primavera, tra un po' tornerà con noi. Questi mesi sono stati i più difficili per poter lavorare, abbiamo fatto tante belle cose, ora ci stiamo stabilizzando. Vediamo cosa saremo in grado di fare col Napoli e poi nel girone di ritorno. Ma il bilancio di quanto fatto fin qua è eccezionale.