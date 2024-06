La Lazio vuole Noslin, ecco quanto chiede il Verona

Non meno di 15 milioni più bonus, per arrivare a 20. Questa la cifra che chiede il Verona per Tijjani Noslin secondo Alfredo Pedullà. La Lazio insiste per l'attaccante gialloblù, del quale hanno parlato direttamente Setti e Lotito. La richiesta è alta per il club biancoceleste. Da capire ora se l'Hellas sia disposta a trattare o se per meno di quella cifra il calciatore resterà a Verona per incrementare il suo rendimento e quindi il suo valore.