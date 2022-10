L’amarezza di Bocchetti: “Non meritiamo questa classifica, senza l’espulsione avremmo vinto”

"Non meritiamo questa classifica, ma abbiamo visto che anche in dieci abbiamo dato tutto. Forse in undici non avremmo nemmeno pareggiato, anzi non ho dubbi che avremmo fatto risultato pieno. Siamo partiti alla grande, abbiamo dimostrato di essere in gara e peccato per alcuni episodi in cui siamo stati ingenui. La strada è giusta, sono sicuro. Testa alta, come dimostrano gli applausi dei tifosi. Non ci può andare sempre male, continuiamo a pedalare. I risultati aiutano, ma l’unica strada che conosco è il lavoro. Analizzeremo gli errori e cercheremo di fare una grande partita a Monza I complimenti di Mourinho? Fa sempre piacere, avrei preferito avere qualche punto in più. Ora dobbiamo dimenticare la partita, guardare avanti e pensare al Monza”.