Le imprese spettacolari di Zlatan Ibrahimovic: le scommesse vinte tra calcio e taekwondo

Tutte le gesta dello svedese dei 12 scudetti in 4 campionati diversi

Redazione Hellas1903 22 ottobre 2024 (modifica il 22 ottobre 2024 | 11:09)

Le citazioni di Ibrahimovic sono infinite e le sue gesta atletiche hanno confermato quello che in fondo, lui sostiene con il suo self control, ossia di essere Dio. Almeno, un dio del pallone. Questo è vero e possiamo concederglielo, perché non c’è nessuno (o per lo meno sono pochi) che ha vinto tutte le scommesse calcio sul campo come lui, realizzando vittorie strepitose, gol spettacolari e collezionando un palmares ricchissimo di trofei in Eredivisie, Serie A, Premier, Liga Spagnola e Ligue 1.

Ibrahimovic era quotato sempre come favorito nel palinsesto delle quote marcatori, tra i simboli erano presenti le opzioni rovesciata, colpo dello scorpione e tutti i suoi tiri speciali. In totale, nella sua carriera Ibra ha collezionato 999 match giocando in Nazionale e club, possiede una media di 0,58 gol a partita per un totale di 580 reti.

La rovesciata più bella della storia del calcio — Il match Svezia - Inghilterra del novembre 2012 non fu una semplice gara amichevole, perché Ibra realizzò un poker di gol di cui uno strepitoso, definito come la rovesciata più bella di sempre.

La Svezia passò in vantaggio ma subì la remuntada inglese, Zlatan segnò altri due gol e al minuto 91 sfrutta un “assist” del portiere avversario per volare in alto e toccare il cielo con una rovesciata spettacolare da oltre 30 metri: palla in rete, 4 - 2 della Svezia e gol capolavoro di “Ibracadabra”.

Zlatan è il miglior bomber della Svezia — Con 122 presenze e una media di 0,51 gol a partita, uno ogni 143 minuti, Ibrahimovic è il migliore marcatore all time della Svezia con 62 gol realizzati. Al secondo posto c’è Rydell con 49 reti, segue il grande Nordahl con 43 gol.

Ibra cintura nera di taekwondo — Zlatan è cintura nera di taekwondo e non salta mai un allenamento o un match. Questa disciplina unita a tutte le altre attività che il dio del pallone pratica, lo hanno reso un calciatore completo, che spesso quando effettua i suoi colpi spettacolari sembra proprio che combatta in un ring o contro un avversario.

Tra arti marziali e una genialità tattica unica nel suo genere, Ibra ha messo a segno tantissimi colpi spettacolari, segnando di piatto, di tacco, di testa, di rovesciate e semirovesciata.

La foto dei piedi sporchi a Ibra Land — La casa di Zlatan Ibrahimovic è stata arredata dalla moglie, ma non manca l’importante contributo dell’asso svedese, che ha piazzato una foto grande dei suoi piedi sporchi nel salone, suscitando le ironie degli amici.

Ibra ha spiegato con il suo stile, definendo i suoi amici “poco perspicaci” per usare un eufemismo, che sono quei piedi brutti e sporchi a pagare l’intera casa.

Tutte le scommesse vinte da Ibra — Guardare un match con Zlatan protagonista era un appuntamento unico per i fan del pallone, che sfruttavano ogni sistema per guardare i match in diretta attraverso il live streaming gratuito delle piattaforme di scommesse o sulle tv a pagamento.

Ibra è l’unico calciatore straniero ad aver vinto due volte la classifica dei bomber di Serie A con due squadre diverse, Milan e Inter, inoltre è il calciatore più anziano ad aver segnato nel derby della Madonnina.

Tra le sue scommesse da record vinte, c’è anche quella di essere il calciatore che nella Ligue 1 francese ha segnato la tripletta più veloce della storia: in 9 minuti. Sempre nella massima categoria di calcio francese, ha fissato il record di 9 gol consecutivi nella stagione 2015/2016, primato che condivide a pari merito con Vahid Halilhodzic.

Tra i suoi record c’è anche il primato di aver vinto 12 scudetti in 4 campionati diversi: Serie A, Liga Spagnola, Ligue 1 ed Eredivisie. Per concludere, un'altra scommessa vinta da Ibra è quella di aver segnato almeno 1 gol in 5 derby: olandese, italiano, spagnolo, francese e inglese.