Lecce, la probabile formazione col Verona

Il Verona torna in campo domani, domenica 11 maggio (ore 15.00) al Bentegodi, per un nuovo scontro diretto in chiave salvezza contro il Lecce. La formazione guidata da Zanetti non dovrà sottovalutare i salentini, reduci da una sconfitta di misura per 1-0 contro il Napoli capolista, in una gara in cui comunque hanno saputo tenere testa agli azzurri.