Lecce, Giampaolo: “Krstovic ci sarà, col Verona dare il cento per cento”

"La squadra sta bene, Krstovic compreso. Oggi si è allenato con noi e quindi è disponibile per la partita di domani. Ogni partita è diversa in base all'avversario. Ogni avversario presenta problematiche di un certo tipo. Con grande umiltà facciamo le cose nella maniera in cui riteniamo che vadano fatte. Poi le gare sono lunghe, si può fare di tutto a partita in corso. Contro l'Hellas sarà una partita diversa rispetto a quelle contro Atalanta e Napoli. Abbiamo lavorato per cercare di contrapporci al meglio. Possiamo giocare con un centrocampista di quantità in più o in meno, abbiamo lavorato su entrambe le cose. A prescindere da questo, è importante che chi va in campo faccia la partita giusta.