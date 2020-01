Mercato, gli agenti di Kumbulla incontrano il Napoli

Tutto rinviato a giugno: questa la decisione presa da Marash Kumbulla.

Come riporta Sky Sport, il difensore del Verona ha incontrato nella notte il Napoli insieme ai propri agenti, per discutere del progetto tecnico ed economico che il club azzurro ha previsto per lui.

Nonostante l’accordo già raggiunto tra i due club, il classe 2000 ha deciso di prendere tempo, rinviando tutto a fine stagione per prendere una decisione ponderata, non condizionata dagli ultimi giorni di mercato. Incontro positivo dunque, ma niente firma. E l’Inter resta vigile, pronta ad inserirsi nonostante manchi l’accordo economico con il club gialloblù.