Mercato, per la Lazio più Casadei che Belahyane

La Lazio vira su Cesare Casadei. Per il centrocampo il club di Lotito sta provando a chiudere nelle prossime ore per il calciatore del Chelsea con un'operazione attorno ai 15 milioni. Casadei avrebbe dunque superato nelle gerarchie Reda Belahyane, per il quale la Lazio aveva presentato un'offerta non ritenuta congrua dal Verona.