L'Hellas rifiuta il prestito con obbligo di riscatto a giugno per 13.5 milioni

Il Verona ha rifiutato un'offerta della Lazio per Reda Belahyane.

Il club biancoceleste per il centrocampista ha proposto all'Hellas di ingaggiare Belahyane in prestito con obbligo di riscatto a giugno per 13.5 milioni di euro.