Gennaro Tutino è in procinto di lasciare l’Hellas per fare ritorno alla casa madre, il Napoli, da cui è in gialloblù in prestito secco.

Tra le squadre interessate, riporta Alfredo Pedullà, l’Ascoli in queste ore sta superando la concorrenza. Sull’attaccante, infatti, c’è la concorrenza di Benevento e Salernitana.