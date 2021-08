Mercato Verona, su Scamacca anche la Sampdoria

Hellas alla caccia del centravanti ma la concorrenza è folta

SaltatiPinamonti (andato all'Empoli) e Lammers (in procinto di trasferirsi al Genoa) il Verona, alla ricerca di un centravanti, si è mosso con decisione per GianlucaScamacca, seguito da varie squadre di A. Sul giovane attaccante del Sassuolo, nelle ultime ore si è fatta viva, con insistenza, anche la Sampdoria. Per l'Hellas si tratta di un'operazione difficile, vista la concorrenza e non solo. Infatti, è ancora da chiarire la posizione del Sassuolo, che potrebbe anche tenersi il giocatore e non cederlo in prestito.